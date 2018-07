Inter poupa D'Alessandro e Lisandro para pegar o Sport O técnico Diego Aguirre acreditava que, à medida em que fosse se aproximando o retorno da Copa Libertadores, o número de desfalques no Internacional fosse se reduzindo. Mas não é isso que está acontecendo. Para enfrentar o Sport, nesta quarta-feira, o treinador não vai poder contar com mais de 10 atletas. A lista de desfalques, que já era grande, ganhou também a presença do zagueiro Ernando, do meia D''Alessandro e do atacante Lisandro López.