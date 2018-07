Inter poupa titulares, mas terá Nilmar contra o Passo Fundo

O Internacional precisa vencer para garantir a primeira colocação geral do Campeonato Gaúcho, mas vai poupar boa parte dos titulares para enfrentar o Passo Fundo, neste domingo, no Beira-Rio. Do time habitual, vão jogar apenas Paulão, Vitinho, Nilmar e Nilton.

Alisson, Ernando, Jorge Henrique, Aránguiz, Eduardo Sasha e D'Alessandro estão entre os poupados. Fabrício e Anderson estão suspensos por terem sido expulsos na quarta-feira contra o Ypiranga - o lateral também está afastado do elenco até que se tome uma decisão sobre seu futuro depois das ofensas que fez ao clube e à torcida.

Na manhã deste sábado, no CT do Parque Gigante, o técnico Diego Aguirre comandou treino escalando o Inter com: Muriel; Willian, Paulão, Réver e Geferson; Nilton, Nicolás Freitas, Alex, Vitinho e Valdivia; Nilmar.

Paulão e Geferson entram em campo pendurados com dois cartões amarelos. Se levarem o terceiro, não jogam nas quartas de final. Caso contrário, terão seus cartões zerados para as fases finais. A próxima etapa acontece em jogo único. Depois, as semifinais e a final serão em ida e volta.