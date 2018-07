Inter poupa titulares na semifinal contra Ypiranga

Internacional e Ypiranga definem neste sábado, a partir das 18h30, no Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre, o primeiro finalista do segundo turno do Campeonato Gaúcho. Mesmo sendo um jogo decisivo, o Inter do técnico Fossati vai poupar três titulares por causa da Libertadores.

Assim, o lateral Nei, o zagueiro Índio e o meia Giuliano não jogam neste sábado - entram Glaydson, Sorondo e Andrezinho. Eles serão poupados para o importante jogo de quarta-feira, contra o Emelec, no Equador, pelo Grupo 5 da Libertadores.

Desde que conseguiu a classificação a duras penas, na disputa por pênaltis contra o Novo Hamburgo, na última quarta-feira, o Inter passou para o lado de cima na gangorra do futebol gaúcho e tornou-se o favorito para conquistar o segundo turno. Afinal, o Grêmio foi eliminado pelo Pelotas nas quartas de final.