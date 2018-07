Inter precisa da vitória para garantir classificação

O Internacional precisa vencer o Deportivo Quito nesta quinta-feira, a partir das 19h30, no Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre, para garantir a classificação para as oitavas de final da Libertadores como o primeiro colocado do Grupo 5.

Antes de a bola rolar nesta última rodada do Grupo 5 da Libertadores, o Deportivo Quito lidera a chave com dez pontos, seguido pelo Inter, que tem nove. O Cerro, com sete, ainda sonha com a vaga, enquanto o Emelec já está eliminado.

O técnico Jorge Fossati deixou para definir o time do Inter na hora do jogo, mas indicou que prefere usar o esquema 3-5-2, em que a linha de três zagueiros deixa os alas Nei e Kléber livres para apoiar o ataque. Nesse caso, a vaga do meia Giuliano, revelação do ano passado, será transferida para um defensor.

A mudança favorece Sorondo e Fabiano Eller, que deixam de disputar uma vaga e vão jogar juntos no time titular, ao lado de Bolívar, que tem posição garantida entre os zagueiros do Inter.