Inter prepara mudanças para jogar na Argentina

O Internacional pode ter nova formação e esquema tático para enfrentar o Banfield, nesta quarta-feira, a partir das 21h50, na Argentina, pelas oitavas de final da Libertadores. A ideia é reforçar a marcação para conseguir um bom resultado fora de casa, que lhe dê vantagem para a volta no Beira-Rio.

O técnico Jorge Fossati não antecipou a escalação, mas disse que o time gaúcho terá pelo menos duas modificações. Uma é a volta do lateral Kléber, que foi preservado do jogo contra o Grêmio, no último domingo. E a outra pode ser a substituição do meia D''Alessandro, que ainda sente dores de uma pancada que sofreu no clássico gaúcho, por Giuliano.

A alteração mais importante, no entanto, pode ser no esquema tático. Fossati estuda adotar o 3-6-1, tirando o atacante Alecsandro para reforçar o meio-de-campo com Andrezinho. Além disso, o treinador do Inter está preocupado com o posicionamento da defesa - tanto que, passou os últimos dias orientando os zagueiros nos lances de bola alçada na área.