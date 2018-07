Inter prepara time reserva para enfrentar o Botafogo O Inter irá utilizar um time reserva para enfrentar o Botafogo, domingo, no Engenhão, pela 36ª rodada do Brasileirão. Enquanto isso, os titulares serão poupados do jogo para continuar a preparação especial que fazem para a disputa do Mundial de Clubes, em dezembro, em Abu Dabi.