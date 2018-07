Inter projeta trabalhar para superar Grêmio em clássico

"Todo mundo gosta de jogar Gre-Nal, vamos nos preparar durante a semana para pegar eles", disse o lateral-esquerdo Fabrício. "A gente está preparado, vamos trabalhar nesta semana para ir com tudo pra cima deles", concluiu o zagueiro Ronaldo Alves.

O Inter estava garantido na primeira colocação do Grupo B, o que evitaria o confronto com o Grêmio, até os instantes finais do confronto de domingo com o Cruzeiro, quando sofreu o empate aos 45 minutos do segundo tempo.

Apesar disso, o meia Fred abalou que o time teve boa atuação na igualdade por 1 a 1. "Fomos bem no segundo tempo, mas tomamos um gol de bola parada no final. Vamos trabalhar para fazer um melhor jogo no próximo domingo", disse.