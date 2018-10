Internacional promete 'intensidade' desde o início contra o Sport

A derrota para a Chapecoense, na 25ª rodada, serve de lição para o time do Internacional no confronto desta sexta-feira, às 19 horas, diante do Sport, no Recife. O time gaúcho promete iniciar o jogo com grande intensidade desde o apito inicial, sem dar chances para o rival, penúltimo colocado na classificação.

"Valeu o aprendizado. Já tivemos outra postura frente ao Vitória e vamos seguir com essa pegada", disse o lateral Iago, nesta quarta-feira. "Temos de entrar com muita concentração para que não ocorram surpresas", disse o jogador, que não se incomoda com a ausência dos zagueiros Rodrigo Moledo e Víctor Cuesta e do meio-campista Edenilson.

"Ainda não sei como será a escalação da equipe, mas tenho certeza de que quem entrar vai manter o mesmo desempenho do grupo", afirmou Iago.

O técnico Odair Hellmann poderá contar com o retorno de Patrick, após cumprir suspensão. O jogador demonstrou otimismo para o jogo em Pernambuco. "Sabemos da força do Sport em casa, mas nosso time vai para conseguir o resultado, sair de lá com o resultado positivo. Vamos lá para jogar o nosso jogo e sair com a vitória."

O Inter viaja nesta quarta-feira para o Recife e treina na quinta-feira no CT do Sport, quando Hellmann deverá definir o time que vai entrar em campo.

O Inter soma 53 pontos, ao lado do Palmeiras, mas perde a liderança pelo saldo de gols (23 a 18). O terceiro colocado é o São Paulo, com 52, seguido de Grêmio (50) e Flamengo (49). Depois do Sport, o Internacional vai enfrentar o São Paulo, dia 14, no Beira-Rio, em Porto Alegre.