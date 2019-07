Inter promete 'medidas cabíveis' em caso de agressões e hostilidades a gremistas

Uma cena lamentável marcou o empate por 1 a 1 entre Internacional e Grêmio, neste sábado à noite, em clássico válido pelo Campeonato Brasileiro. Após o jogo, uma torcedora e um garoto gremista comemoravam o resultado com uma camisa tricolor quando foram hostilizados por colorados no Beira-Rio. O incidente aconteceu em setor destinado à torcida local e funcionários tiveram que intervir para controlar a situação, que ocorreu quando as pessoas deixavam o estádio.

Os torcedores do Internacional arrancaram a camisa gremista da dupla visitante. O garoto começou a chorar, enquanto uma colorada agride a torcedora gremista com empurrões e tapas violentos.

Em função do incidente, as diretorias dos dois clubes disseram que vão agir. O presidente do Inter, Marcelo Medeiros, prometeu tomar "medidas cabíveis". Já o Grêmio quer dar apoio ao garoto. Uma das ideias é proporcionar um encontro com os jogadores.

Na manhã deste domingo, Medeiros se pronunciou por meio de nota em uma rede social: "Lamentamos o triste episódio ocorrido ao final do clássico Gre-Nal . No mínimo, não houve bom senso e compostura dos adultos envolvidos em preservar uma criança diante do momento".

"Para abrandar a situação tensa, o funcionário do clube conduziu a retirada da mãe e da criança com segurança até a retirada do estádio, devolvendo a camisa. O clube está fazendo a checagem das imagens. Assim, tomar as medidas cabíveis para eventuais punições tanto a torcedores quanto a funcionários da casa, conforme regra o estatuto", completou.

Já o supervisor do Departamento do Torcedor Gremista, Thiago Floriano, disse que o clube tricolor manterá contato para ajudar a criança a lidar “da forma mais saudável possível com a situação”.

"Vamos viabilizar o contato com os atletas que se preocuparam com ela e com a criança. Por enquanto ela não autorizou a repassar o contato dela para imprensa, está tentando se situar com a repercussão gigantesca, mas disse que no momento certo irá se manifestar", disse Floriano, também nas redes sociais.

O episódio repercutiu nas redes sociais, com manifestações de repúdio tanto de gremistas como de colorados. A história não demorou para chegar aos jogadores do Grêmio. Everton e Jean Pyerre, por exemplo, usaram seus perfis para pedir o contato do menino e da mulher.