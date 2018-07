Inter promete recuperação e já projeta revanche

Derrotado por 2 a 0 pelo São Paulo no último domingo, no Beira-Rio, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro, o Internacional promete se recuperar no decorrer da competição e já projeta a revanche que terá contra o time do Morumbi nas semifinais da Copa Libertadores.

Veja também:

Em 'prévia' da Libertadores, São Paulo bate o Inter no Beira-Rio

Ricardo Gomes elogia Ceni e Fernandão

BRASILEIRÃO – Classificação | Calendário / Resultados

BRASILEIRÃO 2010 – Mais notícias

O tom de conformismo com a derrota e otimismo para o futuro foi mostrado pelo vice-presidente de futebol do Internacional, Fernando Carvalho, após o confronto. "O time estava bem. Tomamos gols em lances infortúnios. Nós vamos nos recuperar (no Brasileirão)", ressaltou.

Já o técnico Jorge Fossati considerou injusto o placar de 2 a 0 e disse que seu time irá brigar de igual para igual com o São Paulo na semifinal da Libertadores, em dois confrontos que serão realizados após a Copa do Mundo.

"O jogo teve o predomínio do Inter, sendo que no segundo tempo teve domínio total do Inter. Eles marcaram os gols nas poucas chances que tiveram. O time tem todas as qualidades para vencer o São Paulo, independentemente do resultado de hoje (domingo)", disse o treinador.

O zagueiro Bolívar, por sua vez, lamentou a incompetência ofensiva do Internacional. "Infelizmente não conseguimos converter as chances que tivemos e eles (são-paulinos) marcaram", opinou.