Inter quebra rotina e inicia treino com bola nesta terça Ainda com chances de rebaixamento para a Série B do ano que vem, o Internacional decidiu intensificar a preparação para a última rodada do Campeonato Brasileiro, quando enfrenta a Ponte Preta, domingo no Centenário. Ao contrário do que faz em dias de reapresentação dos jogadores, o técnico Clemer comandou um treinamento com bola nesta terça-feira.