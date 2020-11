Inter quer aproveitar baixas do Santos para voltar a vencer e se manter na ponta

Em busca da primeira vitória sob o comando de Abel Braga, o Internacional quer aproveitar a lista enorme de desfalques do Santos para encerrar a sequência negativa no Campeonato Brasileiro e permanecer na liderança da competição. O time colorado enfrenta o rival paulista neste sábado, às 16h30, na Vila Belmiro, em duelo da 21ª rodada.

O time gaúcho vem de três jogos sem vencer. Empatou por 2 a 2 com Flamengo e Coritiba e foi derrotado pelo Corinthians por 1 a 0. Mesmo assim, se manteve na primeira colocação, com 36 pontos. Mas a distância para os rivais é curta, de apenas um ponto para Atlético-MG e Flamengo, segundo e terceiro colocados, respectivamente.

O Inter também quer que uma vitória para diminuir a turbulência, que se instalou com a crise que culminou na saída de Eduardo Coudet. Insatisfeito com a diretoria, o técnico argentino deixou o clube e acertou com o Celta de Vigo, da Espanha. Abel Braga foi contratado no dia seguinte e começou mal a sua sétima passagem pelo Beira-Rio, com revés de 1 a 0 para o América-MG, em casa, no duelo de ida das quartas de final da Copa do Brasil.

Agora, o experiente treinador precisa de um triunfo para acalmar os ânimos no clube e ganhar confiança para a sequência de seu trabalho. Ele perdeu jogadores importantes de última hora: Patrick e Nonato, que estão isolados após testarem positivo para o coronavírus. O primeiro já era baixa certa, por conta de um edema na coxa direita.

Além dos dois meio-campistas, o goleiro reserva Danilo Fernandes apresentou um quadro de indisposição estomacal e também está fora da partida. A outra baixa é na comissão técnica. O preparador físico Cristiano Nunes também foi diagnosticado com covid-19. João Goulart, responsável pela preparação do time sub-20, acompanha a delegação na partida no litoral paulista.

Nonato era um alternativa para Patrick. Sem ele, Abel deve utilizar João Peglow, com quem disse ter ficado encantado. Na última partida, o jovem entrou no segundo tempo e deixou boa impressão no novo comandante, que não o conhecia. É provável que seja titular desta vez. Praxedes e D'Alessandro são as outras opções para o meio de campo. O substituto de Danilo no banco de reservas será Keiller ou Daniel.

Abel já não teria Heitor, expulso diante do Coritiba. Rodinei será o titular. A outra ausência é Johnny, que está a serviço da seleção dos Estados Unidos nas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022. As baixas são significativas, mas não se comparam as do adversário, que foi acometido por um surto de covid-19 e não terá dez jogadores, sendo seis titulares.

O grande trunfo da equipe, mesmo nos maus momentos, segue sendo Thiago Galhardo, artilheiro do Campeonato Brasileiro, com 15 gols, e que vive fase iluminada. Hoje, o mais próximo dele na artilharia é o santista Marinho, que soma 12 gols e será justamente adversário neste sábado.