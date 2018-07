Inter quer compensação financeira por José Mourinho

Este seria o valor da rescisão de contrato, pois ainda faltam dois anos para encerrar o vínculo de Mourinho com a Inter de Milão. Após a final da Liga dos Campeões, o técnico português afirmou que quer treinar uma outra agremiação para ser tricampeão da competição com três clubes diferentes, um feito inédito.

Antes de ser campeão no sábado, o treinador conquistou o título do torneio europeu pelo Porto, em 2004. Os meios de comunicação espanhóis já dão como certa a contratação de José Mourinho pelo Real Madrid. O contrato do técnico português seria de quatro anos com um salário anual de US$ 12,4 milhões.

Além do treinador português, o Real Madrid também está interessado no lateral-direito Maicon e meio-campista Quaresma, ambos da Inter. O Gazetta dello Sport informou que Massimo Moratti espera receber US$ 43 milhões pelos três profissionais.