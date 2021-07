Inter quer evitar zebra contra o Cuiabá para se afastar do perigo no Brasileirão

Jogar em casa contra equipes emergentes no Brasileirão vem sendo um enorme sofrimento ao Internacional. Após desperdiçar pontos contra Sport e Ceará e sofrer diante do Juventude, a meta neste sábado e evitar a zebra em duelo com o Cuiabá, às 20 horas, no Beira-Rio, para se afastar do perigo no torneio.

Com perigosa aproximação à zona de rebaixamento e somente dois triunfos nos últimos 10 jogos, o time gaúcho promete se reinventar contra o caçula da Série A. O técnico Diego Aguirre vai apostar no jovem centroavante Vinícius Melo, das categorias de base, por causa dos desfalques de Yuri Alberto e Thiago Galhardo, suspensos e em baixa com os torcedores.

"Temos desfalques importantes, nossos dois centroavantes. O Guerrero ainda é impossível contar com ele (aprimora o físico após cirurgia no joelho). Mas os meninos estão preparados, prontos para ajudar", mostra confiança, Diego Aguirre.

Mesmo com o poder ofensivo afetado, a ordem é somar o segundo triunfo seguido no Brasileirão para não flertar com o Z4. São somente três pontos a mais que o São Paulo, hoje o primeiro na temida faixa de queda. Depois de 1 a 0 sofrido sobre o Juventude, novo deslize está fora de questão.

Ainda em busca do primeiro gol com a camisa do Inter após volta da Europa, o atacante Taison está recuperado de dores musculares. Além de ser o mais experiente do setor ofensivo para este sábado, o atacante tentará acalmar os jovens e, ao mesmo tempo, caprichar nas finalizações para desencantar. Ele vem perdendo boas chances ultimamente.

Diego Aguirre também contará com Saravia na lateral-direita. O chileno é outro que estava com problemas de contusão. Mesmo com time mexido e pressionando após queda na Libertadores, o Inter não pode nem pensar em empate diante de um "concorrente" contra a queda atualmente. O Cuiabá está na cola dos gaúchos na classificação.

CUIABÁ - O retorno do goleiro Walter será a principal novidade do Cuiabá para o duelo diante do Internacional. Na 15.ª posição na classificação, o Cuiabá busca a reabilitação na competição depois da derrota para o Corinthians por 2 a 1, na última segunda-feira mesmo atuando na Arena Pantanal.

Recuperado de um estiramento muscular na coxa, o experiente goleiro desfalcou o Cuiabá em quatro rodadas do Brasileirão, dando lugar a João Carlos. Esta não será a única mudança no sistema defensivo. O zagueiro Paulão, que cumpriu suspensão automática, também retorna. Ele entra no lugar de Anderson Conceição, que suspenso por ter sido expulso diante do Corinthians, fica de fora.

O técnico Jorginho Campos acredita que o Internacional, até por conta do momento que enfrenta, pressionará o Cuiabá desde o começo do jogo. "É um jogo difícil. Eles vão nos atacar desde os primeiros momentos de jogo e temos que estar atentos e sermos inteligentes. O Inter tem um elenco qualificado e sabemos que a qualquer momento eles podem reagir no campeonato. Eu espero que não seja contra a gente. Sei também que podemos fazer um grande jogo para pontuarmos fora de casa. Temos que pontuar", revelou sua meta neste confronto fora de casa.

FICHA TÉCNICA

INTERNACIONAL x CUIABÁ

INTERNACIONAL - Daniel; Saravia, Bruno Méndez, Víctor Cuesta e Moisés; Rodrigo Dourado, Edenilson, Taison e Mauricio; Caio Vidal e Vinicius Mello. Técnico: Diego Aguirre.

CUIABÁ - Walter; João Lucas, Marlon, Paulão e Uendel; Uillian Corrêa, Pepê e Clayson; Danilo Gomes, Elton e Felipe Marques. Técnico: Jorginho Campos.

ÁRBITRO - Paulo Cesar Zanovelli (MG).

HORÁRIO - 20 horas.

LOCAL - Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre (RS).