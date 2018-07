Inter quer vencer partida adiada para se aproximar do G4 O Internacional vê o jogo contra o Santos, nesta terça-feira, às 19h30, no estádio do Vale, em Novo Hamburgo (RS), adiado da 10.ª rodada, como a chance de entrar na briga por uma das quatro primeiras posições do Campeonato Brasileiro. O clube gaúcho é o sexto colocado, com 30 pontos, e ultrapassa o Corinthians, que tem a mesma pontuação e melhor saldo de gols, com um empate.