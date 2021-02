Inter quer vitória sobre o Flamengo para ser campeão brasileiro após 41 anos

O Internacional não quer saber de definição do título apenas na última rodada e pretende surpreender o Flamengo, às 16 horas deste domingo, no Maracanã, para voltar a conquistar o Brasileirão após 41 anos. A vitória garante o quarto título da principal competição nacional aos gaúchos, de maneira antecipada.

Dos gigantes do país, apenas o Atlético-MG tem um jejum maior na espera do título. Os mineiros ganharam em 1971. Os gaúchos não são campeões desde 1979 e tentam ser o primeiro time fora do Sudeste a erguer a taça nos pontos corridos, iniciados em 2003.

Leia Também Abel Braga tem chance de consagrar volta por cima em jogo contra o Flamengo no Maracanã

Dois cariocas são as armas do Inter para a obtenção da conquista no Maracanã: o técnico Abel Braga, que ainda não digeriu a conturbada saída do Flamengo em 2019, e o meia Patrick, de volta após cumprir suspensão diante do Vasco.

O armador, que mesmo sendo carioca jamais defendeu um clube do estado, é o "motor do Inter". Com ele, o líder ganhou oito vezes longe de casa e buscará repetir a bela campanha como visitante para soltar o grito de campeão.

A confiança é grande. "Com empate não termina o campeonato. Sabemos que temos esse resultado a nosso favor e vamos tentar pontuar fora, algo que fizemos o campeonato todo", afirmou o meia.

Abel conhece bem o atual elenco do Flamengo. Espera tirar vantagem disso e também tenta mostrar que não está "acabado e desatualizado" para o futebol como muitos chegaram a apontá-lo. Ainda magoado, seria sua resposta aos críticos.

Para a "decisão", ele terá Patrick de volta e o clube vai depositar a multa de R$ 1 milhão para Rodinei jogar. Por outro lado, Cuesta cumpre suspensão. Abel já não tinha Moledo, machucado. A zaga deve contar com Zé Gabriel e Lucas Ribeiro. Nada que preocupe pois ambos já atuaram em boa parte da competição.

Além de todo o clima de decisão que cerca o confronto, ele ganhou um toque de pimenta com declaração polêmica de João Patrício Herrmann, vice de futebol do Internacional, que acredita em vitória caso não haja "interferência" da arbitragem.

"Espero que o árbitro (apita o paulista Raphael Claus) não nos atrapalhe, que a arbitragem não seja um caos como foi contra o Vasco. Tenho certeza que 11 contra 11, temos toda a condição de voltar do Maracanã com os 3 pontos."

O Inter tem 69 pontos diante de 68 do Flamengo. No segundo turno, os gaúchos lideram com 34, diante de 33 dos cariocas.