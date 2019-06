Inter recebe o Bahia em confronto direto para voltar ao pelotão da frente

A derrota para o Vasco em São Januário, em seu compromisso anterior no Campeonato Brasileiro, esfriou os ânimos do Internacional e ainda deixou a equipe gaúcha fora da zona de classificação para a Copa Libertadores. Entretanto, a motivação de um confronto direto na volta ao Beira-Rio, onde espera manter os 100% de aproveitamento na competição na partida contra o Bahia, nesta quarta-feira, às 21h30, pode ser a arma para o time retomar as primeiras posições.

O elenco comandado por Odair Hellmann ocupa atualmente a sétima colocação após oito rodadas, com 13 pontos, um a menos do que os baianos, que estão em sexto e não perdem há quatro partidas na competição, vivendo grande fase sob a liderança do treinador Roger Machado.

"Se o Bahia está na frente, aumenta mais ainda a nossa responsabilidade. Já é um adversário que a gente não deixa desgarrar e ainda joga dois pontos para trás. Aumenta ainda mais o nosso nível de concentração", aposta o volante Rodrigo Lindoso.

Odair não confirmou a escalação da equipe, que tem diversos desfalques para o jogo contra o campeão baiano. Ficam de fora Emerson Santos, suspenso, Rodrigo Moledo e Rodrigo Dourado, lesionados. o lateral-esquerdo Iago, que está com a seleção olímpica, e o atacante Paolo Guerrero, com a seleção peruana na preparação para a Copa América, também não jogam.

A boa notícia é a provável confirmação do volante Edenílson, que saiu no intervalo do confronto contra o Vasco em São Januário sentindo um desconforto muscular na coxa e na última terça treinou normalmente no CT do clube gaúcho.

Sem perder há seis jogos

Nem mesmo o mais otimista dos torcedores esperava uma campanha tão positiva do Bahia neste primeiro semestre nas competições nacionais. Classificado para as quartas de final da Copa do Brasil, o time de Roger Machado pode entrar na parada para a Copa América dentro do G4 do Campeonato Brasileiro. Pra isso, precisa vencer o Internacional e contar com tropeços de outros times.

O Bahia perde há seis jogos, com quatro vitórias e dois empates entre Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil. Na competição de pontos corridos, alcançou a marca de 14 pontos e abre a rodada na sexta posição, um a menos do que o Botafogo, atual quarto colocado.

A grande novidade na escalação do técnico Roger Machado deve ser o retorno do atacante Gilberto, que vinha se recuperando de um incômodo muscular e era tratado como dúvida para o jogo em Porto Alegre. Na segunda-feira, o jogador quebrou o suspense e publicou uma foto ao lado de Nino Paraíba, Jackson e Flávio dentro do avião da delegação, confirmando que está relacionado para o jogo.

Já o atacante Élber está vetado pelos médicos e é desfalque certo. O jogador sofreu uma lesão na coxa e está sem condições de jogo. Além disso, o volante Gregore e o atacante Artur receberam o terceiro cartão amarelo e estão automaticamente suspensos. Com as baixas, Roger aproveitou para esconder a formação titular.