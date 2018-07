Inter recebe o Ceará para ampliar invencibilidade e assumir 3º lugar com vitória

Com os possíveis retornos de D'Alessandro e Leandro Damião, o Internacional recebe o Ceará nesta segunda-feira, às 20 horas, no Beira-Rio, no fechamento da 14.ª rodada do Campeonato Brasileiro. O time colorado está invicto há nove jogos e busca a vitória para subir para a terceira posição.

Com os resultados dos jogos do domingo, o Inter se manteve na quinta posição, com 23 pontos. Se vencer o lanterna Ceará, a equipe treinada por Odair Hellmann subirá ao terceiro lugar, ultrapassando Cruzeiro, Palmeiras e Atlético Mineiro, e ficará bem próxima do São Paulo, segundo colocado, e do Flamengo, líder da competição.

Odair fechou o último treino da equipe, realizado na tarde deste domingo, antes do duelo em Porto Alegre e não deu pistas do substituto de Lucca, suspenso pelo terceiro amarelo, e nem se escalará D'Alessandro e Leandro Damião. Os dois foram liberados pelo departamento médico e estão na lista de relacionados.

O meia argentino não atua desde a quinta rodada, na derrota por 2 a 0 para o Flamengo, curiosamente o último revés do time no torneio. Apesar do longo período de inatividade, ele tem mais chances de estar entre os titulares já que vinha treinando sem dores no tornozelo esquerdo há algum tempo

Damião teve um torcicolo, perdeu algumas atividade da intertemporada, não enfrentou o Atlético Paranaense e só voltou aos trabalhos no último sábado. Se ele não jogar, Pottker deve ser mantido como referência no ataque, municiado por D'Alessandro, Nico López e Patrick, este que volta de suspensão, o que faz Zeca deixar o meio e retornar para sua posição de origem: a lateral direita.

Na defesa, Danilo Silva segue no time titular no lugar de Rodrigo Moledo, machucado. A retaguarda ganhou mais uma opção com a regularização de Emerson Santos, emprestado pelo Palmeiras. O defensor já teve seu nome publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF e pode estrear pelo novo clube.