Inter recepciona novo dono com empate

SÃO PAULO - O novo presidente da Inter de Milão, o indonésio Erick Thohir, foi ao estádio Giuseppe Meazza pela primeira vez para ver um jogo do time. E não deve ter saído muito satisfeito. A Inter empatou em 1 a 1 com o Sampdoria em casa. Fredy Guarín abriu o placar para o time de Milão aos 18 minutos do primeiro tempo, após jogada de Ricky Álvarez, mas a equipe perdeu força após o intervalo e sofreu o empate por 1 x 1 da Sampdoria, gol de Renan, aos 44 do segundo tempo.

O desempenho deixou o técnico Walter Mazzarri irritadíssimo. "Do jeito que vejo futebol, foi a pior partida do meu time nesta temporada. Nós sempre controlamos o jogo, atacamos, mas desta vez estávamos pálidos.Tivemos algumas chances, precisávamos ser mais precisos, mais experientes, e achar alguma coisa especial para definir o jogo."

Com o resultado, a equipe 'neriazzurri' perde a chance de chegar ao terceiro lugar e pode ser alcançada pela Fiorentina. A Viola enfrdenta o Hellas Verona e pode chegar aos mesmos 27 pontos da Inter. Já a Samp continua em crise e ocupa a 19.ª colocação com 11 pontos em 14 jogos.

No mês passado, o consórcio International Sports Capital, propriedade de Thohir e dois sócios indonésios, pagou 75 milhões de euros e assumiu a dívida de cerca de 180 milhões de euros da Inter de Milão em troca de 70 por cento das ações do clube.