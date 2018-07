Inter reclama de pênalti e espera não ter juiz paulista nos seus jogos

A arbitragem de Luiz Flávio de Oliveira na derrota por 3 a 2 para o Figueirense, domingo, no Orlando Scarpelli, irritou o Internacional. O técnico Argel Fucks reclamou do pênalti marcado para o time catarinense no primeiro tempo - Bady converteu a cobrança e colocou o Figueirense em vantagem de 1 a 0 - e criticou a escalação de um árbitro paulista pela Comissão de Arbitragem da CBF.

"Não é coerente. O Luiz Flávio é um bom árbitro, mas nos deu sete cartões contra o América-MG. Hoje foi ele de novo e principalmente num campeonato que um gaúcho e um paulista estão disputando a ponta. A gente espera que tenha rotatividade", afirmou o treinador, lembrando que a derrota do Inter deixou o Palmeiras na liderança do Campeonato Brasileiro, à frente do clube gaúcho em razão dos critérios de desempate.

Argel, porém, elogiou o nível técnico da partida e garantiu que deixou o Orlando Scarpelli lamentando apenas o suposto erro da arbitragem, pois aprovou a atuação do Inter, especialmente no segundo tempo.

"Foi uma grande partida, com grandes lances para os dois lados. Nosso primeiro tempo não foi tão bom, mas tivemos chances. No segundo tempo, nossa equipe se soltou, jogou melhor. Era para o primeiro tempo ter acabado 0 a 0, se não tem o pênalti. Não dá para lamentar só o erro da arbitragem", disse.

Derrotado, o Inter está com 19 pontos, em segundo lugar no Brasileirão. O time volta a jogar nesta quinta-feira, quando vai encarar o Coritiba, no Couto Pereira, pela décima rodada.