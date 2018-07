Palmeiras e Jackson se acertam, mas time francês entra na disputa

O Palmeiras ganhou um concorrente de peso na luta para ficar com o zagueiro Jackson, com quem tem contrato até o dia 31. O Monaco, da França, demonstrou interesse no jogador, que tem seus direitos federativos ligados ao Internacional e já iniciou conversas com a equipe gaúcha. Entretanto, o time alviverde ainda tem boas chances de ganhar a disputa.

Jackson já acertou com o Palmeiras um contrato válido de cinco anos. Resta a direção palmeirense acertar a forma de pagamento dos R$ 2,5 milhões referentes a compra dos direitos do zagueiro. O valor foi fixado quando ele chegou por empréstimo, no início do ano.

O Internacional quer o valor à vista, enquanto o Palmeiras tenta pagar parcelado ou emprestar jogadores como parte do negócio. Já o Monaco está disposto a pagar o valor integral e até um pouco maior, já que Jackson se valorizou durante a temporada.

Pessoas que participam da negociação acreditam que no final, Jackson vai renovar com o Palmeiras. O jogador já deixou claro que sua intenção é renovar, pois tem a vontade de disputar a Copa Libertadores da próxima temporada.

Uma possibilidade remota é ele permanecer no Internacional para a próxima temporada. O time gaúcho acabou de renovar o contrato de Rodrigo Moledo por mais seis meses e conta ainda com Rever, Paulão, Ernando, Alan Costa e Eduardo.