Inter reeditará final com Bayern na Liga dos Campeões

Na ocasião, em duelo disputado em Madri, o time dos brasileiros Julio Cesar, Maicon e Lúcio venceu por 2 a 0, com dois gols do argentino Milito, fato que o levou ao Mundial de Clubes da Fifa, no qual a equipe irá lutar pelo título neste sábado, em Abu Dabi, nos Emirados Árabes.

E, além de permitir ao Bayern de Munique uma revanche após a última final, as oitavas de final contarão com a reedição de outros dois duelos eliminatórios da edição anterior do torneio. O Barcelona, por exemplo, voltará a enfrentar o Arsenal, enquanto o Real Madrid terá novamente pela frente o Lyon.

Eliminado pela Inter de Milão nas semifinais, o Barcelona não teve dificuldades para despachar o time inglês nas quartas de final, enquanto o então favorito Real, de Cristiano Ronaldo e Kaká, caiu logo nas oitavas diante do rival francês.

Já a Roma, de Adriano, escapou de um confronto mais complicado e irá iniciar o mata-mata da Liga dos Campeões contra o Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, assim como o Chelsea, da Inglaterra, enfrentará o modesto Copenhague, da Dinamarca.

Outro clube que não pode reclamar de falta de sorte é o Manchester United, que irá encarar o Olympique de Marselha. O Milan, por sua vez, irá medir forças com o Tottenham, da Inglaterra, em uma eliminatória que promete ser equilibrada, já que os dois times atravessam boas fases e encerraram na liderança de suas chaves a fase de grupos da competição.

No outro duelo sorteado nesta sexta na Suíça, Valencia e Schalke 04 entraram em rota de colisão e travarão um dos confrontos menos badalados das oitavas de final da principal competição interclubes do futebol europeu.

Confira os duelos das oitavas de final da Liga dos Campeões:

15, 16, 22 e 23 de fevereiro:

Roma x Shakhtar Donetsk

Milan x Tottenham

Valencia x Schalke 04

Inter de Milão x Bayern de Munique

Lyon x Real Madrid

Arsenal x Barcelona

Olympique de Marselha x Manchester United

Copenhague x Chelsea

8, 9, 15 e 16 de março:

Shakhtar Donetsk x Roma

Tottenham x Milan

Schalke 04 x Valencia

Bayern de Munique x Inter de Milão

Real Madrid x Lyon

Barcelona x Arsenal

Manchester United x Olympique de Marselha

Chelsea x Copenhague