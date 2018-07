Inter reinaugura placa em homenagem a Fernandão por gol 1000 em Gre-Nais

O Internacional reinaugurou na manhã de quarta-feira, no Beira-Rio, ao lado do memorial que relembra a trajetória do jogador que morreu de forma trágica em 2014, uma placa em homenagem a Fernandão e ao gol 1000 do time na história do Gre-Nal, o principal clássico gaúcho.

+ Odair esboça Inter com Fabiano, Uendel e Rossi para jogo-treino de quinta

O meia-atacante marcou este milésimo gol em sua partida de estreia pela equipe colorada, no 360º confronto entre Internacional e Grêmio, em julho de 2004. Ele depois se tornaria um grande ídolo do time colorado, pelo qual foi campeão da Copa Libertadores e do Mundial de Clubes da Fifa, em 2006, e ainda faturou a Recopa Sul-Americana de 2007 e os troféus do Campeonato Gaúcho em 2005 e 2008.

Para marcar o feito, o Inter instalou uma placa no Beira-Rio dias após aquele Gre-Nal realizado em 2004, mas a homenagem se perdeu durante a reforma do estádio para a Copa do Mundo de 2014. Agora, uma réplica idêntica foi reinaugurada em uma cerimônia que contou com a presença presidente do clube, Marcelo Medeiros, de outros dirigentes colorados e também de Iarley, que foi companheiro de equipe de Fernandão.

Na cerimônia desta quarta, a placa foi desfraldada pela viúva de Fernandão, Fernanda Bizotto, e a homenagem ocorreu no mesmo dia em que o Internacional completa 109 anos de existência. O ídolo colorado morreu após ser vítima de um acidente de helicóptero em junho de 2014.

Ao discursar durante a cerimônia, Marcelo Medeiros destacou: "Tem ídolos que precisam ser lembrados por nome e sobrenome. Fernando Lúcio da Costa é um desses. É uma emoção muito grande lembrar dele ainda mais no dia do nosso aniversário".

Eliminado justamente pelo Grêmio nas quartas de final desta edição do Campeonato Gaúcho, o Inter só voltará a jogar na próxima quarta-feira, quando enfrenta o Vitória, às 19h30, no Beira-Rio, pela Copa do Brasil.