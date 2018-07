Inter renova com Kleber e aguarda nome de novo lateral-direito

PORTO ALEGRE - As duas laterais eram a maior dor de cabeça para a diretoria do Internacional neste final de ano. Pelo lado esquerdo o problema foi resolvido com a renovação de contrato do veterano Kléber, de 32 anos. Enquanto isso, o esperado reforço para atuar pela direita ainda tem seu nome escondido pela diretoria.

"Falta o contrato assinado. Tem questões completamente definidas e outras questões que dependem de um ou outro agente. Você encontra dois, mas os outros dois estão viajando. É uma época muito difícil", comentou Luís César Souto de Moura, diretor de futebol do Inter, à Rádio Gaúcha.

O dirigente, porém, preferiu não falar em nomes. De acordo com ele, ao tratar publicamente da contratação de um jogador, aparece um "quinto agente, com uma procuração antiga, e quer ganhar alguma coisa também". Souto de Moura revelou, porém, que o jogador desejado pelo Inter atua no futebol nacional.

Ainda segundo o diretor de futebol colorado, a diretoria negocia com cinco jogadores e mais urgente é a contratação de um lateral-direito, que deve chegar antes do início da pré-temporada. "Pode acontecer a qualquer momento algum retorno das inúmeras diligencias que se fez pra definir contratação, especialmente do tão desejado lateral-direito", aponto.

"Agora pode haver desenlace de contratação de um lateral-direito. As demais devem se desenrolar durante o mês de janeiro. Não está descartado chegar 10 dias depois da pré-temporada", completou Souto de Moura.