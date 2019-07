Internacional renova contrato com Rodrigo Moledo até o fim de 2022

A diretoria do Internacional anunciou nesta segunda-feira a renovação do contrato do zagueiro Rodrigo Moledo, de 31 anos. O novo vínculo com o jogador, que está em sua terceira passagem pelo clube gaúcho, será válido até 31 de dezembro de 2022.

Moledo é considerado titular absoluto do sistema defensivo do Inter. E como nas últimas semanas chegou a despertar o interesse de clubes do futebol grego, a diretoria optou por se precaver, assinando um novo contrato para mantê-lo no elenco comandado pelo técnico Odair Hellmann.

Era na Grécia, inclusive, onde Moledo estava, no Panathinaikos, até acertar o seu retorno ao Beira-Rio em 2018, iniciando a terceira passagem pelo clube. E ele soma 147 jogos disputados e dez gols marcados pelo Inter, além da conquista de três títulos gaúchos e da Recopa Sul-Americana de 2011.

"Queria agradecer à diretoria, a todos do Inter, e dizer que estou muito feliz. Aqui estou em casa. Sondagens sempre tem, para todos os jogadores. Primeiramente, todo mundo sabe o carinho que tenho pelo Inter e que o Inter por mim. Agora, é seguir meu caminho aqui, onde sou muito feliz", afirmou.

Com Moledo em campo, o Inter fez um treino fechado nesta segunda-feira no Beira-Rio, local do duelo de quarta com o Palmeiras, pelas quartas de final da Copa do Brasil. Derrotado por 1 a 0 no confronto de ida, o time deve ter o retorno de D'Alessandro à formação titular.

Assim, o Inter deve encarar o Palmeiras com a seguinte escalação: Marcelo Lomba; Bruno, Rodrigo Moledo, Víctor Cuesta e Uendel; Rodrigo Dourado, Edenílson, Nico López, D'Alessandro e Patrick; Guerrero.