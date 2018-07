Inter reúne torcedores que vão ao Mundial em Abu Dabi

O evento deste sábado contou com a presença do prefeito de Porto Alegre, José Fortunati, mas o grande convidado foi o embaixador dos Emirados Árabes no Brasil, Yousuf Ali Abdulrahman Al-Usaimi, que chegou a dizer que torcerá para o Inter chegar à final do Mundial. Após diversas palestras, os torcedores receberam o Guia do Torcedor Colorado, com instruções para a viagem a Abu Dabi.

Em busca do bicampeonato mundial, o Inter fará a sua estreia na competição em Abu Dabi no dia 14 de dezembro, contra um adversário ainda indefinido. E, enquanto os torcedores acertam os últimos detalhes para a viagem, o técnico Celso Roth tem feito uma preparação intensiva com os jogadores do time, deixando até mesmo a disputa da reta final do Brasileirão em segundo plano.