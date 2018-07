Inter se reabilita e ganha do Botafogo no Beira-Rio

Depois de duas derrotas seguidas, que lhe custaram a vice-liderança do Brasileirão e colocaram pressão no técnico Abel Braga, o Inter se recuperou neste domingo. Diante do Botafogo, ganhou por 2 a 0, no Beira-Rio, em Porto Alegre, pela 21.ª rodada do campeonato, e se manteve no G-4.

Agora com 37 pontos, o Inter está em terceiro lugar no campeonato, nove pontos atrás do líder Cruzeiro, que perdeu para o segundo colocado São Paulo no Morumbi. Já o Botafogo, ainda com 22 pontos, ficou perigosamente perto da zona de rebaixamento.

Sempre pressionando o visitante, o Inter conseguiu abrir o placar aos 40 minutos do primeiro tempo. No lance do gol, o meia Alex chutou com força de fora da área e surpreendeu o goleiro Jefferson, que estava adiantado. No primeiro tempo, o Botafogo também ameaçou, criando ao menos duas reais chances de marcar.

Já na segunda etapa, mesmo com a vantagem no placar, o Inter não recuou. Continuou no ataque e foi em busca do segundo gol. Acabou conseguindo aos 13 minutos, quando Alex voltou a ser decisivo. Ele cobrou escanteio e Eduardo Sasha subiu livre para cabecear, fazendo 2 a 0.

O Botafogo quase descontou com Ferreyra, mas foi o Inter quem esteve mais perto de marcar novamente. Aos 35 minutos, D''Alessandro fez boa jogada e mandou a bola na trave. Assim, o placar ficou mesmo 2 a 0, aliviando o ambiente no Beira-Rio.

FICHA TÉCNICA:

INTER 2 X 0 BOTAFOGO

INTER - Muriel (Dida); Diogo, Paulão, Ernando e Alan Ruschel; Wellington, Aránguiz, D'Alessandro (Matheus Bertotto), Jorge Henrique (Eduardo Sasha) e Alex; Wellington Paulista. Técnico: Abel Braga.

BOTAFOGO - Jefferson; Edílson, Bolívar, André Bahia e Julio Cesar; Rodrigo Souto (Ferreyra), Gabriel e Ramírez; Rogério, Wallyson (Yuri Mamute) e Zeballos (Sidney). Técnico: Vagner Mancini.

GOLS - Alex, aos minutos 40 do primeiro tempo; Eduardo Sasha, aos 13 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - André Luiz de Freitas Castro (GO).

CARTÃO AMARELO - Alan Ruschel e Matheus Bertotto (Inter); Rogério e Bolívar (Botafogo).

RENDA - R$ 475.885,00.

PÚBLICO - 19.456 pagantes.

LOCAL - Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre (RS).