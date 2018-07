Inter se reapresenta com Camilo e Leandro Damião em treino

Após folga na quarta-feira, o time do Internacional se reapresentou nesta quinta com os reforços Camilo e Leandro Damião treinando na equipe reserva. A dupla se destacou e deve dar trabalho ao técnico Guto Ferreira na formação do time titular nos próximos dias. O Inter volta a campo somente na próxima terça-feira, contra o Goiás, no Beira-Rio.

O meia ex-Botafogo e o atacante ex-Flamengo se destacaram no treino de ataque contra defesa utilizando somente passes pelo chão. A dupla exibiu bom rendimento na atividade, na qual o treinador ainda não começou a esboçar a formação titular. Regularizados, Camilo e Damião já poderão estrear na próxima rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

Ao mesmo tempo em que terá o reforço da dupla, Guto Ferreira terá a sua disposição as voltas de Víctor Cuesta, Rodrigo Dourado e Cláudio Winck. O trio cumpriu suspensão na terça, na vitória sobre o Oeste, e está liberado para retornar ao time na sequência da competição.

A baixa certa para o confronto da próxima terça é o meia argentino D'Alessandro. Ele levou o terceiro cartão amarelo no jogo desta semana e está fora da próxima rodada. Nesta quinta, o meio-campista fez trabalho em separado dos demais jogadores.

Outro desfalque para terça é o volante Fabinho, que sofreu fratura no tornozelo diante do Oeste. O jogador, que vem atuando como lateral-direito, não tem previsão exata para retornar ao time. Já o zagueiro Danilo Silva sentiu um desconforto na coxa esquerda e virou dúvida para a próxima partida.