Inter se reapresenta e deve ter reforços para pegar o Brasil de Pelotas O Internacional vai jogar reforçado diante do Brasil de Pelotas, quinta-feira, às 19h30, no Beira-Rio, pela 12.ª e penúltima rodada do Campeonato Gaúcho. Além de não ter nenhum novo desfalque por lesão ou por suspensão, o elenco conta com o retorno do goleiro Alisson, que está na seleção. De acordo com o Inter, ele ficará à disposição do técnico Argel mesmo se de atuar pelo Brasil contra o Paraguai, na terça-feira à noite, em Assunção.