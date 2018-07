Inter se reapresenta e treina preocupado com as falhas da defesa

Um dia após empatar com o São José por 4 a 4 no Beira-Rio, pela segunda rodada do Campeonato Gaúcho, o Internacional retomou a sua rotina de treinamentos no CT do Parque Gigante, iniciando a preparação para o próximo compromisso no torneio, o duelo com o Novo Hamburgo, no próximo sábado, novamente em casa.

A principal preocupação do técnico Diego Aguirre para o próximo compromisso é com o sistema defensivo, afinal, falhas levaram o time a ceder a igualdade após abrir 3 a 0, o que provocou o segundo tropeço consecutivo no torneio - na estreia, o time não passou de um empate por 1 a 1 com o Lajeadense.

A atividade desta manhã no CT do Parque Gigante começou com um trabalho para os jogadores que não participaram do duelo com o São José ou entraram durante o confronto, casos de Rafael Moura, Martín Luque e Bertotto. Eles realizaram um trabalho com bola em campo reduzido, seguido de um coletivo com os atletas que não atuaram na quarta-feira. Depois, os titulares fizeram um leve treinamento técnico.

Nesta sexta-feira, o elenco do Inter trabalha em dois períodos, nas atividades que vão anteceder o confronto com o Novo Hamburgo no sábado, quando o time vai buscar a sua primeira vitória no Campeonato Gaúcho.