Inter se reapresenta sem D'Alessandro e Rafael Moura, mas com três reforços As férias do Internacional acabaram nesta segunda-feira. O time colorado se reapresentou no CT Parque Gigante, em Porto Alegre, com a presença de Paulo Cézar Magalhães, Fabinho e Fernando Bob, primeiros reforços da equipe para a temporada de 2016. No entanto, o time não contou com D''Alessandro, que está na Argentina, e Rafael Moura, que negocia a saída para o Atlético Mineiro.