Inter segue confiante na classificação após empate

Apesar do empate sem gols diante do já eliminado Emelec, na noite desta quarta-feira, no Equador, os jogadores do Internacional seguem acreditando na classificação da equipe às oitavas de final da Copa Libertadores.

Para que isso ocorra, o Inter precisa vencer o líder Deportivo Quito, em casa, na próxima quinta-feira. Assim, o time do técnico Jorge Fossati garantiria a primeira colocação no Grupo 5, com 12 pontos.

"Me sinto tranquilo. Acredito que o Inter irá se classificar e para isso temos que vencer o Deportivo Quito. Claro que a equipe deve evoluir, mas isto é sempre. O time buscou o gol durante toda a partida e foi uma lástima termos empatado (com o Emelec)", declarou o goleiro Pato Abbondanzieri.

Mesmo se vencer, o Internacional não tem mais possibilidade de terminar a fase de grupos na primeira colocação geral. O que não abala os jogadores. "Infelizmente, não poderemos mais ficar em primeiro no geral, mas estamos com a classificação na mão", disse o volante Sandro.