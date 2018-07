Inter segura pressão, vence o Torino e se isola na ponta do Italiano

A Inter de Milão precisou suar muito, mas venceu o Torino neste domingo e se isolou na liderança do Campeonato Italiano. O time milanês ficou longe de ser brilhante, foi pressionado em boa parte da partida, mas fez 1 a 0 mesmo na casa do adversário, com gol de Kondogbia, o suficiente para lhe dar a ponta da competição.

O resultado levou a Inter a 27 pontos, três à frente da Fiorentina, que ainda atua neste domingo. Na próxima rodada, dia 22, a equipe recebe o Frosinone no Giuseppe Meazza. Já o Torino parou nos 15 pontos, é o 11.º da classificação, e duelará no dia 22 com a Atalanta.

Esta foi simplesmente a sétima vitória da Inter por 1 a 0 neste Italiano, em 12 partidas. E o placar foi construído no primeiro tempo, aos 31 minutos. Nagatomo cobrou falta pela lado esquerdo, Palácio apareceu na entrada da área para desviar e Kondogbia finalizou sozinho, de frente para o goleiro.

Só que depois do gol, a Inter pouco criou. Pelo contrário, quem mais levou perigo foi justamente o Torino, que chegou a acertar uma bola no travessão ainda na primeira etapa. No segundo tempo, o time de Turim voltou a incomodar, mas a falta de pontaria e a tarde inspirada de Handanovic garantiram o triunfo milanês.