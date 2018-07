Inter segura promessa de time campeão nacional sub-20

PORTO ALEGRE - O Internacional anunciou oficialmente que acertou a renovação do contrato do volante Matheus Bertotto, capitão e um dos destaques do time que se sagrou campeão do Campeonato Brasileiro Sub-20, no último dia 21. A jovem promessa colorada de 20 anos de idade firmou compromisso para defender a equipe por mais quatro anos.

Por meio de nota publicada em seu site oficial, o Inter informou que exerceu o direito de compra do atleta, que pertencia ao Pedrabranca FC, de Alvorada-RS, e estava emprestado ao clube de Porto Alegre.

Nascido em junho de 1993, Bertotto marcou um dos gols da vitória por 2 a 0 sobre o Palmeiras, no último dia 21, na final do Brasileiro Sub-20. Com permanência agora assegurada no Inter, o jogador atualmente está treinando com a equipe sub-23 do clube que se prepara para a disputa do Campeonato Gaúcho de 2014.