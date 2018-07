Inter de Milão fica no empate por 1 a 1 com Sampdoria pelo Italiano

A Inter de Milão chegou à segunda rodada consecutiva sem vencer no Campeonato Italiano neste domingo. Depois de ser goleada pela Fiorentina, a equipe não passou de um empate por 1 a 1 diante da Sampdoria fora de casa. Muriel abriu o placar para os donos da casa, mas Perisic deixou tudo igual minutos depois.

O resultado colocou o time de Milão na ponta da tabela, com 16 pontos, mas apenas de forma provisória, já que a Fiorentina tem 15 e ainda entra em campo neste domingo para pegar a Atalanta. Já a Sampdoria faz campanha mediana neste início de temporada e ocupa a oitava posição, com 11 pontos.

A Sampdoria foi melhor no primeiro tempo e chegou a perder chances inacreditáveis, mas só abriu o placar aos seis minutos da etapa final, quando Muriel recebeu cruzamento da direita e se jogou de carrinho para marcar. Mas aos 31, Icardi bateu, a bola ficou na zaga e ele mesmo cruzou para Perisic marcar e definir o empate.

O resultado foi bom para as equipes que se aproximam da liderança, como a Roma, que bateu o Palermo mesmo fora de casa, por 4 a 2, e subiu para 14 pontos, agora na terceira posição. Pior para os mandantes, que estacionaram nos sete pontos e são apenas o 12.º colocado.

A Roma atropelou no primeiro tempo e abriu 3 a 0 antes dos 30 minutos, com gols de Pjanic, Florenzi e Gervinho. Na etapa final, o Palermo respondeu e reagiu, com os gols de Gilardino e González. Quando foi para cima em busca do empate, no entanto, sofreu o quarto gol, novamente de Gervinho.

Nas outras partidas já realizadas deste domingo pelo Italiano, a Udinese recebeu o Genoa e não passou de um empate por 1 a 1. Já o Empoli derrotou o Sassuolo por 1 a 0, em casa.