Inter só empata com o Atlético-PR na sua nova casa

NOVO HAMBURGO - O Inter empatou com o Atlético-PR em 2 a 2, em partida de estreia em sua nova casa, o Estádio do Vale, em Novo Hamburgo, na região metropolitana de Porto Alegre, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. As duas equipes mantiveram uma partida equilibrada, mas o time colorado atacou mais. Porém, isso não significou bom resultado, já que a equipe gaúcha pecou em suas finalizações.

Com o empate, o Inter fica com 20 pontos na 6ª posição, enquanto o Atlético-PR, está em quinto, com o mesmo número de pontos. Ambos também empatam no número de vitórias e no saldo de gols, com os paranaenses ficando à frente pelo número de gols marcados.

Neste domingo, quem abriu o placar foi o Atlético-PR, aos 37 segundos do primeiro tempo. João Paulo chutou forte de fora da área, depois do toque de Marcelo, que recebeu de Dellatorre em jogada pela esquerda. O Inter empatou aos 14 minutos, quando D''Alessandro cobrou falta no travessão e a bola voltou para Juan, dentro da área.

O Atlético-PR insistiu, e aos 29 do segundo tempo, voltou à frente. Éderson, que havia entrado há apenas quatro minutos, recebeu cruzamento de Marcelo e fez. Mas o Inter não desistiu. Aos 42, o dono da casa empatou o placar com um gol de Otávio - que entrou no lugar de Scocco -, em jogada individual.

O Inter entra em campo novamente pelo Brasileiro contra o Botafogo, na próxima quinta-feira, às 21h00, no Maracanã. Já o Atlético-PR vai ao Morumbi, onde pega o São Paulo, no mesmo dia, às 19h30.

FICHA TÉCNICA:

INTERNACIONAL 2 X 2 ATLÉTICO-PR

INTERNACIONAL - Muriel; Ednei (Cláudio Winck), Ronaldo Alves, Juan e Kleber; Airton, Willians, Alex (Caio) e D''Alessandro; Scocco (Otávio)e Leandro Damião. Técnico - Dunga.

ATLÉTICO-PR- Weverton; Léo (Jonas), Manoel, Luiz Alberto e Pedro Botelho; João Paulo, Zezinho, Everton e Paulo Baier (Juninho); Marcelo e Dellatorre (Éderson). Técnico - Vagner Mancini.

GOLS - João Paulo, ao 37 segundos, e Juan, a 14 minutos do primeiro tempo. Éderson, aos 29, e Otávio, aos 42 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Pablo dos Santos Alves (ES).

CARTÕES AMARELOS - Willians e Airton (Inter); Dellatorre, Léo, Zezinho e Éderson (Atlético-PR).

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Estádio do Vale, em Novo Hamburgo (RS).