Inter só empata em Recife e fica mais distante do líder

Sport e Internacional empataram em 0 a 0, nesta noite, pela 22.ª rodada do Brasileirão, na Arena Pernambuco. Com deficiência no ataque, os pernambucanos conseguiram segurar o time visitante, num resultado ruim para os dois lados. Com 32 pontos, o Sport perde a chance de se aproximar do G-4. O Inter, em terceiro, vê o Cruzeiro abrir 11 pontos.

No primeiro tempo, o Internacional teve mais protagonismo e iniciativa, buscando o gol, enquanto o Sport soube marcar impedindo finalização do adversário. O time visitante realizou pelo menos três lances ofensivos na primeira etapa. O segundo tempo registrou mais equilíbrio entre os dois times, com o Sport saindo mais para o jogo, sem que nenhum conseguisse abrir o placar.

Aos 8 minutos do segundo tempo, Aránguiz protagonizou lance importante. Ele recebeu passe de D' Alessandro, girou sobre a bola e chutou forte, mas a bola passou rente ao travessão do goleiro Magrão. Em outra jogada perigosa, Rafael Moura mandou de cabeça, mas o goleiro rubro-negro novamente agarrou a bola.

Tensão e revolta da torcida foi registrada, no segundo tempo, quando Wellington Paulista manteve uma jogada de contra-ataque, mesmo com dois jogadores do time pernambucano caídos. Em situações semelhantes os jogadores rubro-negros haviam respeitado os colegas, parando as jogadas. Irritado, um torcedor jogou um tênis dentro de campo. Imediatamente foi identificado pela torcida, que ajudou a atuação da polícia, diante do temor de risco de perda de mando de campo.

SPORT 0 X 0 INTER

SPORT - Magrão; Patric, Ferron (Osvaldo), Durval e Renê; Rithely, Wendel, Ibson; Danilo, Diego Souza (Neto Baiano) e Felipe Azevedo (Érico Júnior). Técnico: Eduardo Baptista.

INTERNACIONAL - Dida; Gilberto (Alan Patrick), Paulão, Ernando e Fabrício; Aránguiz, Wellington, Alex (Valdivia) e D'Alessandro (Rafael Moura), Sasha; Wellington Paulista. Técnico: Abel Braga.

ÁRBITRO - Felipe Gomes da Silva (PR).

CARTÕES AMARELOS - Felipe Azevedo, Rithely e Wendel (Sport); Gilberto (Inter).

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Arena Pernambuco, São Lourenço da Mata (PE).