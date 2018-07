Inter sofre, mas marca no fim e avança à semi da Libertadores

Um gol no início e outro no fim garantiram o Internacional na semifinal da Copa Libertadores na noite desta quarta-feira. Jogando no Beira-Rio, o time comandado por Diego Aguirre derrotou o Independiente Santa Fe por 2 a 0, em vitória sofrida, com placar apertado, após perder por 1 a 0 no jogo de ida, na Colômbia. Juan, aos 2 minutos, e Yerry Mina, contra, aos 42 minutos do segundo tempo, marcaram os gols da partida.

O suado e emocionante triunfo, após forte pressão na etapa final, teve sabor de vingança para o time gaúcho. O Santa Fe vencera o jogo de ida das quartas de final com gol aos 46 minutos do segundo tempo, depois de se segurar na defesa, diante das investidas do time brasileiro.

Na semifinal, o Inter terá pela frente o Tigres, do México, ou o Cruzeiro. A definição do adversário depende do resultado do confronto entre o time mineiro e o River Plate, ainda nesta noite. Se avançar, o time brasileiro forçará um confronto nacional na semifinal. Caso seja eliminado, o rival do Inter será o Tigres.

O JOGO

No início da semana, a especulação no Inter era sobre quem seria a referência no ataque: Nilmar ou Lisandro López. Nesta quarta, Diego Aguirre não se contentou em escolher apenas um e escalou os dois. Mas, apesar do ataque reforçado, foi da defesa que saiu o primeiro gol da partida.

Logo aos 2 minutos, D''Alessandro cobrou escanteio na área, Sasha desviou e o zagueiro Juan cabeceou para as redes. Era o gol que Aguirre queria para acalmar seu time, desestabilizar o adversário e contentar a torcida, que incendiava o Beira-Rio.

O gol, porém, pintou um cenário positivo que não veio a se concretizar no primeiro tempo. Se a torcida esperava um placar maior antes do intervalo, precisou se contentar com investidas irregulares da equipe da casa, oscilações e riscos na defesa. Além da baixa inesperada de Eduardo Sasha. Com dores, ele deixou o gramado ainda aos 14, dando lugar a Valdivia.

Depois do gol, o Inter só levou perigo em dois lances, aos 20, em jogada de López e Valdivia, e aos 38, em finalização de D''Alessandro e rebote do mesmo Valdivia. Do outro lado, o time anfitrião ameaçou em três jogadas, duas delas causadas por erros da defesa colorada. Em ambas, o goleiro Alisson saiu mal e quase prejudicou o time.

Passado o susto do fim da etapa inicial, o Inter voltou melhor para o segundo tempo. Disposto a buscar o segundo gol, para acabar com qualquer chance de pênaltis, o time da casa foi para cima. Cercou a área colombiana e começou a emplacar uma série de chances desperdiçadas.

Aos 9, Valdivia exigiu grande defesa do goleiro Castellanos, apesar de reclamar de dores no pé esquerdo. No minuto seguinte, Geferson tentou de primeira, em rebote na entrada da área. Mandou para fora. Aos 11, foi a vez de Lisandro López levantar na área com perigo.

O confronto se tornou mais favorável ao Inter aos 21, quando Mosquera levou o segundo cartão amarelo e foi expulso de campo. Parecia o elemento que faltava na busca pelo segundo gol do colorado. Mas o Inter seguia sofrendo no ataque, abusando dos erros nas finalizações.

Foi preciso mais uma expulsão no Santa Fe para os donos da casa buscarem a classificação. Aos 37, Anchico levou o segundo amarelo e deixou os visitantes com dois jogadores a menos em campo. Com espaços, o Inter ampliou a pressão e tentou até gol olímpico, com Valdivia.

O sofrimento da torcida, que marcou o melhor público do novo Beira-Rio, só acabou aos 42. Em cobrança de escanteio na área, Rafael Moura, que acabara de entrar, raspou de cabeça e Yerry Mina desviou contra as próprias redes, garantindo o Inter na semifinal da Libertadores.

FICHA TÉCNICA:

INTERNACIONAL 2 x 0 INDEPENDIENTE SANTA FE

INTERNACIONAL - Alisson; William, Ernando, Juan e Geferson (Rafael Moura); Rodrigo Dourado, Aránguiz, D''Alessandro e Eduardo Sasha (Valdivia); Nilmar (Alex) e Lisandro López. Técnico: Diego Aguirre.

INDEPENDIENTE SANTA FE - Leandro Castellanos; Yulián Anchico, Yerry Mina, Francisco Meza e Dayron Mosquera; Juan Daniel Roa, Daniel Torres, Luis Manuel Seijas e Omar Pérez (Perlaza); Luis Páez (Yamilson Rivera) e Wilson Morelo (Otálvaro). Técnico: Gustavo Costas.

GOLS - Juan, aos 2 minutos do primeiro tempo. Yerry Mina (contra), aos 42 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Páez, Geferson, Pérez, López, Aránguiz, Morelo.

CARTÕES VERMELHOS - Mosquera, Anchico.

ÁRBITRO - Victor Carrillo (Fifa/Peru).

RENDA - R$ 2.070.000,00

PÚBLICO - 44.665 pagantes.

LOCAL - Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre (RS).