Internacional sofre, mas vence o Joinville no Beira-Rio e cola no G-4

O Inter venceu o Joinville por 1 a 0, neste sábado, em casa, em partida válida pela 32ª rodada do Brasileiro. Com o resultado, o time colorado foi a 50 pontos e alcançou a quinta colocação, colado no G4 - o Santos, quarto colocado, tem a mesma pontuação, mas possui melhor saldo de gols. O Palmeiras tem 48 pontos e pode ultrapassar caso vença o Sport ainda neste sábado. O Joinville termina a rodada em 19º, em penúltimo lugar, na zona de rebaixamento, com 30 pontos.

As duas equipes apresentaram um futebol fraco para os 19.133 torcedores pagantes que estavam no Beira-Rio. O Joinville foi um pouco melhor no primeiro tempo, mas sem dar medo aos anfitriões. No segundo tempo, D''Alessandro entrou no lugar de Alex. E foi ele quem iniciou a jogada para o gol da vitória.

O Inter abriu o placar aos 19 do segundo tempo. O meia argentino cruzou na área pela direita e Vitinho apareceu livre na pequena área para desviar de cabeça e garantir os três pontos para o time da casa.

O time colorado volta a campo no domingo, em 1º de novembro, quando visita o Goiás, no Serra Dourada. O Joinville encara o Ponte Preta no sábado, 31, em casa.

FICHA TÉCNICA:

INTERNACIONAL 1 X 0 JOINVILLE

INTERNACIONAL - Alisson; William, Juan, Réver e Ernando; Rodrigo Dourado, Nilton, Anderson (Eduardo Sasha) e Alex (D''Alessandro); Valdívia (Wellington) e Vitinho. Técnico: Argel Fucks

JOINVILLE - Agenor; Edson Ratinho, Rafael Donato, Guti e Diego; Naldo, Anselmo, Lucas Crispim (William Popp) (Marion) e Narcelinho Paraíba; Kempes e Ricardo Bueno (Edigar Junio). Técnico: PC Gusmão

GOL - Vitinho, aos 19 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Dewson Fernando Freitas da Silva (Fifa/PA).

CARTÕES AMARELOS - Vitinho (Inter); Marcelinho Paraíba e Kempes (Joinville).

RENDA - R$ 462.580,00.

PÚBLICO - 19.133 pagantes.

LOCAL - Estádio do Beira-Rio, em Porto Alegre (RS).