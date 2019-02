Inter supera Avenida, emplaca 4ª vitória seguida e encosta no Grêmio

Depois de um começo irregular no Campeonato Gaúcho, que gerou muitas críticas, o Internacional parece ter encontrado o ponto ideal para se manter entre os primeiros colocados na competição estadual. Neste domingo à tarde, o time da capital gaúcha venceu o Avenida por 1 a 0, em Santa Cruz do Sul (RS), completando sua quarta vitória consecutiva.

O resultado manteve o Inter na vice-liderança, comi 16 pontos, apenas um atrás do Grêmio que vai fechar a oitava rodada nesta segunda-feira, recebendo o Veranópolis, em Porto Alegre. O Avenida perdeu pela terceira vez seguida e soma apenas seis pontos, em décimo lugar, mais perto da zona do rebaixamento.

Este foi o último jogo do Inter antes de sua estreia na Copa Libertadores, marcada para o dia 6 de março, fora de casa. O seu adversário vai sair do confronto entre Talleres-ARG e Palestino-CHI. No primeiro jogo, na Argentina, houve empate por 2 a 2. O segundo jogo vai acontecer na próxima quarta-feira, no Chile.

O JOGO - O primeiro tempo foi bastante amarrado, porém, a melhor chance de gol esteve do lado colorado. Aos 39 minutos, Zeca invadiu a área pelo lado direito e foi derrubado por Tito, num lance bastante contestado pelos jogadores da casa. Na cobrança, aos 42 minutos, com paradinha, Neílton chutou fraco do lado esquerdo e permitiu que o goleiro Fabiano espalmasse para fora.

O segundo tempo também foi de poucas finalizações, embora o Inter tivesse maior volume de jogo. A grande chance de abrir o placar aconteceu aos 22 minutos, numa cabeçada de Patrick que Fabiano espalmou e depois viu a bola tocar em seu travessão e sair.

O gol da vitória saiu aos 29 minutos, com o argentino Sarrafiore, de 21 anos. Ele tinha entrado em campo dois minutos antes no lugar de William Pottker. A jogada começou pelo lado esquerdo da área e sobrou para o argentino, que ajeitou e bateu de esquerda. A bola ainda desviou no corpo de Fabiano, mas entrou no alto. Depois disso, o Inter se fechou se segurou a vitória.

O time comandado pelo técnico Odair Hellmann só volta a jogar pelo Gaúcho agora dia 10 de março, em casa, diante do Aimoré. O Avenida, no mesmo dia sairá diante do Novo Hamburgo.