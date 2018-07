Inter supera Milan de Kaká com Felipão no estádio

SÃO PAULO - Inter de Milão e Milan fizeram um clássico bastante movimentado neste domingo, mas parecia que não tirariam o zero do placar. Isso até os 40 minutos do segundo tempo, quando a categoria de Palacio definiu o jogo a favor da Inter. De letra, o argentino marcou o único gol da vitória por 1 a 0, no Giuseppe Meazza, pela 17.ª rodada do Campeonato Italiano. O resultado deixou a Inter na quinta colocação, mas agora com 31 pontos, 15 atrás da líder Juventus. A equipe só voltará a campo no dia 6 de janeiro, quando pega a Lazio fora de casa. Já o Milan segue fazendo má campanha, é apenas o 13.º, com 19 pontos, e pegará a Atalanta também no dia 6, mas em casa.

A vitória da Inter foi assistida atentamente pelo técnico da seleção brasileira, Luiz Felipe Scolari, presente no Giuseppe Meazza. O treinador esteve lá para observar de perto, entre outros, o meia Kaká, que até teve boa participação na partida, principalmente no primeiro tempo. O jogo foi agitado e o Milan foi um pouco superior na etapa inicial. Balotelli, Kaká e Muntari levavam perigo ao gol da Inter, que chegou a responder com Guarín e Nagatomo. A principal oportunidade, no entanto, foi mesmo rubro-negra. Aos 29 minutos, Handanovic saiu mal e a bola sobrou com Poli, que, mesmo na linha da pequena área, isolou.

O segundo tempo começou com a Inter indo para cima e levando perigo logo aos cinco minutos. Após escanteio batido por Cambiasso, Campagnaro cabeceou cruzado e só não marcou porque Zapata cortou a bola quase em cima da linha. Na sequência foi a vez do Milan ir ao ataque, mas Balotelli, duas vezes, perdeu boas chances. A partir daí o jogo ficou um pouco mais morno, com ambas as equipes mais preocupadas em evitar o gol do que marcá-lo. Isso até os 35 minutos, quando Palacio recebeu na entrada da área, girou sobre a marcação e bateu, exigindo grande defesa de Abbiati. No rebote, Zapata cortou novo passe para Palacio e quase marcou contra.

Era só um prelúdio do que Palacio estava prestes a fazer. Aos 40 minutos, Guarín foi à linha de fundo pelo lado direito e cruzou rasteiro para o argentino, que se antecipou à defesa e definiu para o gol com um lindo toque de letra. Depois, foi só segurar o resultado e comemorar os três pontos. Nos acréscimos, Muntari ainda foi expulso por confusão com Kuzmanovic.