Inter tem 'apagão' no início e perde do The Strongest na Bolívia

Punido principalmente por causa de um primeiro tempo muito ruim, o Inter caiu por 3 a 1 diante do The Strongest, na noite desta terça-feira, no Estádio Hernando Siles, em La Paz, na Bolívia, em sua estreia na Copa Libertadores. O jogo fechou a primeira rodada do Grupo 4 da competição continental, que horas mais cedo teve a vitória do Emelec, do Equador, sobre a Universidad de Chile, por 1 a 0, em Santiago.

Atuando na temida altitude de 3,6 mil metros de La Paz, o Inter tentou tomar a iniciativa de ir ao ataque no início do jogo, mesmo escalado com uma formação muito cautelosa, com apenas Nilmar mais à frente. E foi pelos pés do atacante que o time perdeu a chance de abrir o placar já aos 4 minutos, quando o rápido jogador passou por três marcadores, invadiu a área e chutou para Vaca defender.

E o erro de Nilmar acabou cobrando o seu preço já aos 10 minutos. Torrico fez boa jogada pela esquerda e tocou para Pablo Escobar, que passou para trás para Cristaldo. O meio-campista recebeu, girou na frente da marcação e bateu. O goleiro Alisson defendeu, mas deu rebote para Chumacero, que da pequena área finalizou para as redes.

O Inter sentiu o peso do gol sofrido no início e teve um pane defensiva em seguida. Já aos 14 minutos, a zaga deu mole na marcação, Pablo Escobar dominou na entrada da área e arriscou o chute cruzado. No meio do caminho estava Ramallo, que dominou na cara de Alisson e teve tranquilidade para fazer 2 a 0.

O segundo gol deixou o Inter ainda mais desestruturado em campo. O time não conseguia jogar e passou a sofrer forte pressão da equipe boliviana, que desperdiçou boas oportunidades de ampliar. Vendo que sua equipe não engrenava, o técnico Diego Aguirre resolveu sacar o meio-campista Anderson, reforço que fazia sua estreia como titular, mas não suportou os efeitos da altitude e deu lugar ao atacante Vitinho.

Sem ar, Anderson logo em seguida foi visto usando um balão de oxigênio no banco de reservas. E naquele momento o Inter já torcia para que a primeira etapa acabasse logo e Aguirre tentasse reorganizar o time para o segundo tempo.

REAÇÃO E DECEPÇÃO