Inter tem desfalque de três jogadores titulares diante do Ceará

O Inter não contará com três titulares para encarar o Ceará nesta quarta-feira, no Beira-Rio, no jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil. O volante chileno Aránguiz está se recuperando de contusão. Enquanto isso, outro volante, Wellington, e o lateral-direito Wellington Silva já jogaram por outros clubes na mesma competição e não podem ser escalados.

Diante disso, o técnico Abel Braga vai esconder a escalação do Inter até a hora do jogo. É certo que o volante Willians segue no meio-de-campo e é provável que o polivalente Cláudio Winck entre em uma das duas posições restantes. Se a vaga que sobrar for a da lateral, Gilberto joga. E se for a de volante, o candidato com mais chances é Ygor.

Atualmente em quarto lugar no Brasileirão - está com 22 pontos, seis atrás do líder Cruzeiro -, o Inter muda suas atenções agora para a Copa do Brasil. Joga nesta quarta-feira, a partir das 22 horas, em Porto Alegre, pensando em conseguir boa vantagem para a partida de volta contra o Ceará, marcada para o dia 13 de agosto, no Castelão, em Fortaleza.