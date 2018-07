Inter tem interesse em Jefferson, mas Botafogo resiste O quarto lugar no Campeonato Brasileiro classificou o Botafogo para a Libertadores pela primeira vez em 18 anos, mas as movimentações neste fim de temporada, por enquanto, dão mais motivos para preocupação do que de esperança para a torcida. O clube decidiu não renovar com o técnico Oswaldo de Oliveira - que já acertou com o Santos -, cedeu o volante Lucas Zen ao Vitória e agora corre o risco de perder o goleiro Jefferson, um de seus principais nomes no elenco, para o Internacional.