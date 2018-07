Geferson retorna, mas Alan Ruschel desfalca Inter nesta quarta

Entra Geferson, sai Alan Ruschel. No mesmo dia em que o Internacional voltou a contar com o lateral-esquerdo Geferson, o técnico Diego Aguirre teve confirmada a lesão que vai afastar Alan Ruschel, jogador da mesma posição, dos gramados pelas próximas semanas.

Ruschel sofreu uma entorse no tornozelo direito durante o jogo contra o Santos, no domingo, e saiu de campo mais cedo. Nesta segunda-feira, o departamento médico confirmou que ele está fora da partida contra o líder Sport, na quarta-feira, na Ilha do Retiro.

Menos mal para Diego Aguirre que Geferson está de volta. Ele retornou após acompanhar a seleção brasileira na disputa da Copa América. Com a queda do time do técnico Dunga no sábado, o lateral pode reforçar o time do Internacional novamente.

A volta de Geferson, contudo, não acabaram com as preocupações de Diego Aguirre. Ele ainda não sabe se poderá contar com o goleiro Alisson para o jogos de quarta e domingo, contra o Atlético Mineiro.

Alisson sentiu uma fisgada na coxa na partida contra o Santos e precisou sair da partida ainda no primeiro tempo. Ele será submetido a exames nesta terça. Se for vetado, Muriel será o titular na partida de quarta-feira.