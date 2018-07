Inter tem volta de três titulares para enfrentar os reservas do Atlético

Separados por apenas um ponto na tabela do Brasileirão e na luta por uma vaga no G-4, Internacional Atlético-MG se enfrentam neste sábado em Porto Alegre. Porém, enquanto os gaúchos "jogam a vida" pela vitória, os mineiros estão mais preocupados com a decisão da Copa do Brasil e entrará em campo com o time reserva.

Ao se preparar para o jogo Abel Braga mostrou que não deve formar uma escalação fora do habitual e surpreender o time adversário, tampouco o torcedor. O meia Alex, recuperado de lesão, Aránguiz, de volta da seleção do Chile, e Fabrício, que havia cumprido suspensão automática, devem retomar à titularidade contra os mineiros. Já Nilmar e Alan Patrick foram vetados pelo departamento médico.

Já no Atlético-MG, o técnico Levir Culpi decidiu poupar os titulares para a grande final da Copa do Brasil, na próxima quarta-feira, diante do rival Cruzeiro, no Mineirão. "Não queremos problemas para a decisão contra o Cruzeiro. Mesmo com o time alterado, temos condições de fazer uma boa apresentação", justificou Levir. Mas, por precaução, ele levou também os titulares para Porto Alegre, com a intenção de deixá-los no banco de reservas para o caso de precisar reforçar o time durante a partida deste sábado.