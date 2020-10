Inter tenta 'acordar' no Brasileirão e encerrar jejum em visita ao Bragantino

Quem almeja conquistar algo em uma competição de pontos corridos não pode ficar um mês sem vencer. Líder por seis rodadas, o Internacional ganhou pela última vez no Brasileirão em 10 de setembro. Na ocasião, a equipe de Eduardo Coudet venceu o Ceará por 2 a 0. Nesta rodada, o time gaúcho entra em campo diante do Bragantino, às 21 horas, fora de casa, e tentará "acordar" para dar início a caça ao líder Atlético-MG.

Depois de iniciar muito bem a competição, o Internacional deu uma "estacionada" na tabela de classificação. Nos últimos quatro jogos, o time somou apenas dois pontos e perdeu a ponta da tabela, assim como a confiança do torcedor.

Leia Também Thiago Galhardo valoriza a boa situação do Inter e não se preocupa com tabus

Os adeptos do Colorado andam de nariz torcido com o time não apenas por terem ampliado a série de tropeços no clássico Gre-Nal, mas também por terem "colaborado" para que o maior rival garantisse uma vaga antecipada nas oitavas de final da Copa Libertadores, sendo que a própria equipe ainda não atingiu esse feito.

Rodinei, liberado, disputa a vaga na lateral direita com Heitor, já que o titular Saravia, machucado, só retorna em 2021. Rodrigo Lindoso assume a vaga do suspenso Musto. Do mais, a escalação deve ser a mesma que mostrou força para buscar o 1 a 1 no clássico do último sábado, válido pelo Brasileirão, com um jogador a menos em campo.

O time se fechou e promete lutar para ganhar em Bragança Paulista e amenizar o clima de desconfiança que paira no clube. Os jogadores sabem que passou da hora de o futebol vistoso do começo do campeonato reaparecer.

O retrospecto diante do Bragantino é bom, contudo, Coudet terá um obstáculo a ser quebrado. Jamais os gaúchos ganharam na casa do rival deste noite. Foram somente três jogos, é bem verdade, mas com dois empates e uma derrota.

Esta pode ser a última partida do volante Edenilson, que está sendo negociado com os árabes do Al-Ittihad. O Inter já aceitou a proposta, desde que o pagamento seja à vista.