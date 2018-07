Inter tenta confirmar favoritismo diante do Emelec

O Internacional luta nesta quarta-feira para se manter na liderança do Grupo 5 da Libertadores. Para isso, precisa de uma vitória sobre o já eliminado Emelec, a partir das 19h30 (horário de Brasília), no Estádio George Capwell, em Guayaquil, no Equador.

Caso consiga a vitória sobre o Emelec, que ainda não pontuou e está na lanterna da chave, o Inter ficará muito perto da classificação para as oitavas de final. E decidirá a vaga na última rodada, quando recebe o Deportivo Quito no Beira-Rio, no dia 22 de abril.

O Inter desembarcou no Equador com uma dúvida importante: o zagueiro Índio, que sofreu uma entorse no joelho, pode dar lugar a Sorondo. Mas o técnico Jorge Fossati já definiu uma mudança no time titular, com a entrada do meia Andrezinho na vaga de Giuliano.