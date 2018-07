Inter tenta fazer boa vantagem no duelo com Salgueiro O Internacional enfrenta o Salgueiro nesta quinta-feira, a partir das 19h30, no Estádio do Vale, em Novo Hamburgo (RS), pelas oitavas de final da Copa do Brasil, com a ambição de estabelecer uma boa vantagem no confronto, de preferência sem tomar gols, o que facilitaria sua vida no jogo de volta, semana que vem, em Pernambuco.