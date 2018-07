Inter tenta manter esperança de vaga na Libertadores

O técnico Fernandão não poderá contar com o lateral-direito Nei, suspenso, com o zagueiro Índio, com dores na virilha, com o volante Guiñazu, chegando desgastado de convocação para a seleção argentina, com o meia D''Alessandro, ainda sem suas melhores condições físicas depois de contusão, e com os atacantes Diego Forlán e Leandro Damião, que estavam a serviço das seleções uruguaia e brasileira, respectivamente, até terça-feira.

Diante da situação, o time terá seis reservas em campo. Edson Ratinho e Juan entram na defesa, que poderá ter uma terceira modificação, a troca do lateral-esquerdo Kleber por Fabrício, por opção do treinador. O volante Josimar deve jogar no meio-campo, assim como o atacante Dagoberto, que atuaria mais como armador do que como finalizador das jogadas. E o ataque será formado por Rafael Moura e Cassiano.